Sinner è pronto a tornare: “Ecco perché dopo l’Australian Open sarà diverso”

"In Italia, ancora di più dopo Melbourne, c'è molta attenzione intorno a me. Ma è bello condividerlo con i fan. Ma per quanto mi riguarda, e lo stesso vale per la mia squadra, non è cambiato nulla. Sappiamo cosa dobbiamo fare per migliorare e non abbiamo cambiato il nostro modo di lavorare". In una lunga intervista rilasciata al quotidiano francese L'Equipe, Jannik Sinner torna a parlare dei suoi obiettivi dopo il successo in Australia.