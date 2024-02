Ranking Atp, al comando c’è sempre Djokovic. Darderi va in in top 100

ROMA - Ha vinto il primo titolo ATP, ha guadagnato 60 posizioni in classifica ed è diventato il 48° italiano in Top 100 da quanto è stato introdotto il ranking computerizzato. Tre premi per la settimana migliore in carriera di Luciano Darderi, campione al Cordoba Open. Già sicuro dell'ingresso in Top 100 grazie al successo in semifinale, è passato in una settimana da numero 136 a numero 76 del mondo. Fra i giocatori in Top 100 questa settimana nei Pepperstone ATP Rankings nessuno ha guadagnato più posizioni di lui rispetto alla scorsa settimana. L'Italia inizia dunque la settimana con sei giocatori fra i primi 100 del mondo. Guida il gruppo Jannik Sinner che vincendo il titolo all'ATP 500 di Rotterdam, vista l'assenza di Daniil Medvedev, campione in carica, diventerebbe il secondo italiano di sempre dopo Nicola Pietrangeli, numero 3 a fine 1959 e 1960 secondo le classifiche del giornalista britannico Lance Tingay, e il primo nell'era Open a raggiungere la Top 3 nel tennis maschile. Seguono Lorenzo Musetti (n.26), impegnato a Rotterdam come Sinner; Matteo Arnaldi (43) che ha scelto invece l'ATP 250 di Delray Beach; Lorenzo Sonego, terzo azzurro in tabellone a Rotterdam; e Flavio Cobolli (72) eliminato al turno decisivo di qualificazioni a Delray Beach.