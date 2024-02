Sinner-Van de Zandschulp: orario e dove vedere in tv il debutto all'Atp Rotterdam

Sinner è pronto per il primo match all'Atp 500 di Rotterdam. Ci arriva da fresco campione agli Australian Open per sfidare il giocatore di casa Van de Zandschulp, già sconfitto al primo turno proprio in Australia (6-4, 7-5, 6-3). Per Jannik è l'ennesima occasione per confermarsi e provare a scavalcare Medvedev nella classifica del ranking Atp.