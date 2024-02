Atp Buenos Aires, Vavassori batte Seyboth Wild e vola al secondo turno

Vavassori, l'avversario al prossimo turno

Il 28enne torinese, n.152 del ranking, accede al secondo turno grazie alla vittoria sul brasiliano Thiago Seyboth Wild, n.83 Atp. L'azzurro si è imposto per 6-3, 6-1 in un’ora e 37 minuti di partita vincendo il terzo match di fila senza cedere set. Al prossimo turno Vavassori sfiderà il serbo Laslo Djere, n.35 del ranking e 7 del seeding, mai affrontato in carriera.