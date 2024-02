Sinner-Monfils: orario e dove vedere in tv il match dell’Atp di Rotterdam

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv e in streaming

Sinner scenderà di nuovo in campo giovedì 15 febbraio, non prima delle 19.30, sul campo centrale. La sfida sarà trasmessa in esclusiva tv da Sky e in streaming su Sky Go e Now.

Sinner, il possibile percorso a Rotterdam

Agli ottavi Sinner sfiderà Monfils, entrato nel torneo con una wild card e che ha superato il canadese Shapovalov. In caso di vittoria, l'altoatsino troverebbe Raonic ai quarti di finale, che ha già battuto Bublik. In caso di semifinale, possibile sfida contro Griekspoor oppure Hurkacz. Dall'altra parte del tabellone ci sono ancora Rublev, Rune, De Minaur e Dimitrov, che ha eliminato Sonego.