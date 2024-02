Sinner terzo in classifica Atp: la scelta di Medvedev potrebbe cambiare tutto

ROMA - Jannik Sinner vede il terzo posto della classifica Atp. Daniel Medvedev non scenderà in campo a Doha, scelta ufficiale. Il tennista russo, battuto dall'azzurro nella finale degli Australian Open, ha ufficializzato il suo forfait dal torneo vinto l'anno scorso. "Sfortunatamente non potrò provare a difendere il titolo a Doha, non sono ancora pronto al 100% per competere" ha dichiarato, come riporta il profilo Instagram del torneo. Jannik a questo punto salirebbe di una posizione, dalla 4 alla 3 attualmente ricoperta da Medvedev, se andrà in finale all'ATP 500 di Rotterdam, dove stasera è impegnato nei quarti contro il canadese Raonic. Missione doppia per lui: vincere il torneo e scalare ancora la classifica dei migliori al mondo.