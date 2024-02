Wta Dubai, qualificazioni: avanzano Cocciaretto, Bronzetti ed Errani

Wta Dubai, ok Bronzetti ed Errani. Eliminata Trevisan

Avanza anche Lucia Bronzetti, numero 56 del mondo e sesta favorita del seeding: la 25enne romagnola fa il suo esordio nelle qualificazioni con un netto 6-1, 6-4 inflitto alla ceca Tereza Martincova e nel turno decisivo se la vedrà contro la giapponese Nao Hibino, numero 93, che ha sconfitto nell'unico precedente nelle qualificazioni dell'Australian Open 2022. Bene anche Sara Errani, numero 94 del ranking: la bolognese non ha affrontato la statunitense Danielle Collins dopo un forfait ma la turca Ipek Oz, numero 234 Wta, battuta 6-3, 6-0. Ora sfiderà la cinese Xiyu Wang, numero 62 del mondo, per conquistare un posto nel main draw. Niente da fare invece per Martina Trevisan, testa di serie numero 7: la tennista fiorentina cede in due set - 7-5, 6-4 - all'australiana Storm Hunter, n.126 del mondo.