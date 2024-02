Bufera Nadal: accuse di sessismo per una frase sui guadagni delle donne

Nadal accusato di sessismo: il motivo

I commenti del fuoriclasse spagnolo sul tema della parità di genere nel tennis hanno alimentato polemiche a non finire, soprattutto quando è stato chiesto al 14 volte campione del Roland Garros se le giocatrici del circuito debbano essere pagate come le loro controparti maschili: "Gli stessi stipendi? No, perché farlo?", ha risposto. Per Nadal, che corregge in seguito il tiro, "ciò che è ingiusto è che non ci sono pari opportunità. Se mi chiedi se sono femminista, dimmi cosa significa essere femminista. Se mi dici che essere femminista significa che un uomo e una donna devono avere le stesse opportunità, sono femminista. Ho una sorella, una madre...", ha ripetuto. "Questo termine femminista è portato all'estremo... Ma ovviamente voglio l'uguaglianza".

Nadal, El Pais non ci sta: "Gentiluomo smontato"

Le parole del classe 1986 non sono state apprezzate dal quotidiano spagnolo 'El Pais' che, sul tema, ha attaccato Nadal così: "È magnifico il momento in cui Nadal dice di essere femminista per il fatto di avere una sorella e una madre. Se tutto va bene, un amico gay, un vicino di colore, e avremmo il pacchetto tutto compreso del gentiluomo non ancora smontato".