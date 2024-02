Sinner-Griekspoor nelle semifinali all'Atp di Rotterdam: orario e dove vederla in tv

ROTTERDAM (OLANDA) - Grazie al successo contro il canadese Raonic (costretto al ritiro per problemi fisici), Jannik Sinner approda alle semifinali a Rotterdam. Torneo che potrebbe proiettarlo verso la posizione numero tre della classifica Atp (attualmente occupata da Daniil Medvedev, che l'anno scorso lo ha battuto in finale e in questa edizione ha dato forfait).

Rotterdam, il cammino di Jannik Sinner

Sinner ha sconfitto a Rotterdam prima l'olandese Van De Zandschulp con il punteggio di 6-3, 6-3, poi Monfils (in tre set) e nei quarti Raonic, che si è ritirato per problemi fisici nel secondo set (il primo se l'era aggiudicato l'azzurro al tie-break). In semifinale Sinner affronterà ora un altro tennista olandese: Tallon Greikspoor.

Sinner - Griekspoor a Rotterdam: data e orario del match

La sfida tra Sinner e Greikspoor, valida per le semifinali dell'Atp 500 di Rotterdam, è in programma sabato 17 febbraio con orario programmato per le ore 19:30 e sarà la partita che chiuderà il programma di giornata, dopo l'altra semifinale che vedrà affrontarsi Dimitrov e De Minaur.