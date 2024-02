Alcaraz, niente finale a Buenos Aires: sarà Jarry a sfidare Diaz Acosta

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Mentre Jannik Sinner non ha fallito il suo obiettivo all'Atp 500 di Rotterdam (cemento indoor), dove il 22enne altoatesino è diventato il nuovo numero 3 del mondo qualificandosi per la finale in programma oggi (18 febbraio) contro Alex De Minaur, a Buenos Aires non è andata altrettanto bene a Carlos Alcaraz che ha invece mancato l'accesso in finale sulla terra rossa dell'Atp 250 di Buenos Aires.