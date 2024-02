Sinner e l'autografo con smile: il toccante gesto verso un baby tifoso

Jannik Sinner ha fatto felice un piccolo tifoso che l'ha incontrato per una foto ricordo e un autografo. Il bambino non smetteva di dire "grazie" nel video che è diventato virale sui social. Dall'altra parte il tennista azzurro, adesso numero 3 al mondo, ha anche scherzato con il fan chiedendogli se voleva lo smile sorridente o triste nella dedica. Chiaramente non è mancato il sorriso. Sinner poi ha parlato del suo rapporto con i bambini che lo adorano: "Vuol dire che ci guardano come siamo, anche fuori dal campo. Credo che a quell’età non riesci a capire tanto il tennis, ma il lato umano sì. Lo dico sempre: è importante essere un buon tennista, ma è ancora più importante come sei di persona. Io neanche mi devo sforzare. Questo sono io. Naturale. Quando hai ragazzini piccoli davanti parli in modo diverso, ma è una bella sensazione".