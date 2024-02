Bertolucci e la frase su Sinner che incenerisce Panatta e Alcaraz: “E’ solo questione di tempo"

Paolo Bertolucci commenta il successo di Jannik Sinner a Rotterdam e la terza posizione raggiunta nella classifica Atp dal tennista azzurro. Sinner ha sconfitto De Minaur in finale, aggiudicandosi il secondo torneo del 2024 (dopo gli Australian Open). “Non apro neanche una bottiglia stasera" , ha dichiarato Bertolucci ai microfoni di Tutti convocati, su Radio 24, "perché era una cosa talmente ovvia e scontata che Sinner diventasse numero 3 del mondo...e non chiamo nemmeno Panatta, perché mi sembra ingeneroso infierire (ride ndr.)".

Bertolucci: "Se Alcaraz continua così..."

Sul match con De Minaur, vinto in due set: “Sinner ha fatto fatica, ma oggi ha giocato con un top 10 come De Minaur, che ha giocato la miglior partita di sempre, e l'ha battuto 2-0. Numero 2? Se Alcaraz continua così è questione di poche settimane, ma è troppo brutto per essere vero questo Carlos".