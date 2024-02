De Minaur ribatte a Sinner, scherzo social dopo Rotterdam: "Non mi piaci"

ROTTERDAM (Olanda) - Jannik Sinner non ama i social, ma in alcune occasioni è costretto a usarli. La vittoria nel torneo Atp 500 di Rotterdam ha spinto il tennista italiano a pubblicare un post - in lingua inglese - per ringraziare l’organizzazione e il pubblico olandese. “Grazie Rotterdam! - scrive il tennista altoatesino pubblicando la foto della sua premiazione - mi piace giocare qui, ho vissuto una settimana fantastica trovando un supporto straordinario. Un'altra fantastica battaglia con Alex de Minaur".