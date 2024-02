Sinner, arriva anche il messaggio di Baggio: "Ti ho sentito in un'intervista..."

Sinner vince a Rotterdam, arriva il messaggio di Roby Baggio

Giornata speciale per Roberto Baggio, che oggi ha compiuto 57 anni e ha avuto modo di apprezzare l'ennesima straordinaria prestazione di Jannik Sinner, vittorioso a Rotterdam contro De Minaur. Sui social, tra le Instagram Stories dell'ex numero 10 della nazionale italiana, è apparso anche un messaggio per il tennista altoatesino: "Ti ho sentito parlare in un'intervista qualche giorno fa, dopo il tuo meraviglioso successo in Australia. Mi hanno colpito la tua umiltà e la tua purezza. Ti auguro di mantenere questi valori come base per la tua vita. E sono sicuro che la tua crescita non avrà mai fine!", ha concluso il Divin Codino.