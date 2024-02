Sinner, il coach Vagnozzi rivela: "È speciale, ecco come stiamo lavorando"

Sinner, è solo l'inizio

La sensazione è che sia solo l'inizio. A 22 anni, uno Slam in bacheca, dodici titoli in tutto e il numero tre nel ranking Atp. "L’obiettivo quando siamo partiti due anni fa era di renderlo un giocatore migliore, queste cose non si possono fare in due mesi. Abbiamo provato a mettere piano piano un mattoncino alla volta, migliorare pian piano dove lui era magari un po’ più debole, perché non si può dire scarso, perché era numero 10 al mondo. Però per battere con continuità questi giocatori bisogna essere completi, sentirsi sicuri in campo di non avere punti deboli, ci stiamo riuscendo, stiamo migliorando di giorno in giorno e la sua disponibilità sicuramente è importantissima".