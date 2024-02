Sinner meglio di Djokovic, Federer e Nadal: l'impresa mancava da 23 anni

Vincere il primo Slam in carriera e poi ripetersi al torneo successivo non capita tutti i giorni. Trofeo in mano agli Australian Open e poi a Rotterdam, subito dopo: in questa maniera Jannik Sinner scrive un'altra pagina della sua storia personale e del tennis. Vincere così, di seguito, non accadeva dai tempi di Leyton Hewitt. Era il 2001, stiamo parlando di 23 anni fa, quando l'australiano conquista gli Us Open e di fila il torneo di Tokyo. La doppietta, quindi, non sono riusciti a centrarla mostri sacri come Nadal, Federer e Djokovic. Jannik invece sì.