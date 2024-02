Generazione Sinner, storico boom: 5 azzurri Under 22 nei primi 100 ATP

L'aggiornamento della classifica Atp alle ore 12.46 di oggi, lunedì 19 febbraio 2024, consacra ufficialmente Jannik Sinner N.3 del mondo e dirama notizie sempre più entusiasmanti per il tennis italiano, in spettacolare ascesa. Sono cinque i tennisti tricolori Under 22 fra i primi cento: Jannik Sinner, 22 anni, N.3; Lorenzo Musetti, 21 anni, N.26; Matteo Arnaldi, 22 anni, N.41; Flavio Cobolli, 21 anni, N.72 e Luciano Darderi, 22 anni compiuti il 14 febbraio, N.77 (Lorenzo Sonego, uno degli Eroi di Malaga, di anni ne ha 28 e occupa la posizione N.49). Nessuna nazione al mondo può vantare una simile presenza sino a 22 anni di età nell'élite del tennis mondiale.