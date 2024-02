Sinner, confessione strappalacrime: "Ecco quando ho pianto l'ultima volta"

Campione in Australia e campione a Rotterdam, soprattutto numero 3 al mondo come mai prima d'ora nessun italiano ci era riuscito: Jannik Sinner sta incantando il tennis mondiale. L'obiettivo rimane quello di migliorarsi sempre e, chissà, un giorno di vedersi al numero 1 del ranking Atp: "Il futuro non si può prevedere. Sicuramente è un sogno e stiamo lavorando per andarci il più vicino possibile", ha ammesso nell'intervista rilasciata a Vanity Fair.