Binaghi e il consiglio a Sinner: "Sulla cresta dell'onda per altri dieci anni"

Sinner ha raggiunto a soli 22 anni un traguardo incredibile, quello di diventare per la prima volta nella storia del tennis italiano il numero 3 al mondo nel ranking Atp. Un risultato incensato anche da Angelo Binaghi, il presidente della Fitp: "L'entusiasmo sta trascinando oltre le imprese che Jannik sta compiendo. Essere numero 3 è qualcosa di eccezionale, rappresenta il migliore risultato della storia ultracentenaria del nostro sport. Noi dobbiamo lavorare sempre più per dimostrare di meritarci un grande campione così. Non è solo un grande campione per quello che fa in campo, ma per quello che dici e che sa trasmettere fuori dal campo", ha spiegato nel corso della puntata n.723 de "La Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso su Gr Parlamento