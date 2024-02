Alcaraz ora ha paura di Sinner: "Se voglio competere con lui...". Le sue contromisure

"C'è molto da migliorare rispetto a Buenos Aires... Colpisco molto bene la palla, penso di essere in buona forma ma devo imparare a giocare in alcune situazioni". Sconfitto ai quarti agli Open d'Australia e la scorsa settimana in semifinale a Buenos Aires , Carlos Alcaraz sta attraversando un periodo negativo della sua carriera ma cerca un rapido riscatto al torneo di Rio de Janeiro. "Devo fare meglio di quanto abbia fatto a Buenos Aires. Ad esempio, sulle palle da break, a volte quando sono nervoso, devo fare meglio di quello che ho fatto. Penso che questa sia la cosa più importante che devo migliorare", ha detto lo spagnolo che non vince un torneo da Wimbledon dello scorso luglio. Alcaraz, numero 2 del ranking Atp, inizierà il torneo oggi contro il brasiliano Thiago Monteiro (numero 117 mondiale).

"Sempre il 100%"

Il rapporto di amicizia con Jannik Sinner è molto saldo e lo spiega in conferenza stampa a chi gli chiede un commento sui buoni risultati dell'italiano: "Sono molto contento di come vince i tornei. Se lo merita, lavora sodo per questo - sottolinea lo spagnolo - Cerco di vedere le cose in modo positivo. Devo dedicarmi al 100% ogni giorno se voglio competere con lui, perché è al suo livello migliore".

Gli obiettivi della stagione sono chiari: "Quest'anno so cosa voglio fare, lavoro sodo - conclude Alcaraz - Sarà un anno emozionante, con le Olimpiadi in arrivo. Ma a metà o alla fine della stagione devo rimanere concentrato per mantenere la stessa intensità e lo stesso livello. Ci sono ancora diversi mesi prima delle Olimpiadi e durante questo periodo ci sono tornei super importanti. Ovviamente i Giochi sono un grande obiettivo, molto speciale, ma ho anche voglia di vincere il Masters 1000, dei Grandi Slam, ed è per questo che bisogna restare concentrati sui tornei in arrivo".