Atp Doha, Zeppieri eliminato al primo turno: avanza Ruusuvuori

DOHA (QATAR) - Termina al primo turno l'avventura di Giulio Zeppieri al 'Qatar ExxonMobil Open' (Atp 250 - montepremi 1.395.8725 dollari) che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Il classe 2001 n.113 Atp, cede per 7-6(2), 7-5 al finlandese, n.43 del ranking, Emil Ruusuvuori dopo un'ora e 47' di partita pur avendo ottenuto tre punti in più negli scambi brevi, conclusi in meno di quattro colpi.