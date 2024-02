Alcaraz infortunato scoppia a piangere in campo a Rio: caviglia ko. Sinner si avvicina al n.2

La differenza di punti tra Alcaraz e Sinner

In conferenza stampa, dopo le lacrime a bordocampo, Alcaraz è sembrato piuttosto sollevato: “Non so dire quale sia l’entità di questo infortunio, farò i test e vedremo se è qualcosa di serio o no. Stando al fisioterapista, non dovrebbe essere nulla di serio. Ho provato a giocare qualche game, ma sentivo dolore e non riuscivo a muovermi bene”. Per Carlos ora potrebbe complicarsi questo sfortunato avvio di stagione. Tra un paio di settimane (dal 6 marzo) il numero 2 del mondo sarà chiamato a sfidare i migliori al mondo nel torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Lo spagnolo dovrà difendere il titolo conquistato lo scoro anno e, quindi, i 1000 punti conquistati. Dopo il ritiro a Rio e i 300 punti persi, Alcaraz ora vede assottigliarsi il vantaggio da Sinner (attuale numero tre del mondo) di sole 535 lunghezze. La rincorsa di Jannik continua senza sosta.