Alcaraz avverte la pressione di Sinner: “Sento il suo fiato sul collo”

RIO DE JANEIRO (Brasile) - Un infortunio alla caviglia e un avversario ambizioso da contenere: l’anno solare non è iniziato al meglio per lo spagnolo Carlos Alcaraz , costretto a ritirarsi dal torneo di Rio de Janeiro per un infortunio alla caviglia. Il tennista iberico - numero due del ranking mondiale - dopo il ritiro ha parlato anche del suo rivale Jannik Sinner , ormai a un passo dall’insidiare la posizione del campione di Murcia.

Le parole di Alcaraz

“Sinner? Sento il suo fiato sul collo - ha dichiarato al quotidiano Marca - penso di essere ancora a 1.000 punti, ma per Jannik non è niente. Devo essere in prima linea il più possibile per cercare di non farmi prendere e riconquistare il primo posto. Su Sinner non c'è nessun segreto - continua Alcaraz - ha lavorato molto duramente e si vede. In ogni torneo è molto concentrato sulle cose che deve fare, è un gran lavoratore. Ne parlo con Juan Carlos (Ferrero, ndr) molte volte quando lo vediamo. Se lo paragono al Sinner di un tempo, ha fatto un’evoluzione importante a livello professionale. Anche prima lo era, ma ora lo è ancora di più. Il lavoro quotidiano paga ed è quello che è successo a Jannik: sono felice per lui e la sua squadra".