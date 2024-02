Panatta 'velenoso' sui social: che frecciata all'amico Bertolucci!

ROMA - Tra le leggende dello sport azzurro che ITA Airways ha scelto per imprimerne il nome sulle fusoliere dei suoi aerei c'è anche l'ex tennista Adriano Panatta , che sui social ha voluto vantarsi di questo onore sfottendo il suo amico ed ex collega Paolo Bertolucci .

Panatta sfotte l'amico Bertolucci sui social

Compagni di squadra nell'Italia che conquistò la prima Coppa Davis in Cile nel 1976, i due sono oggi apprezzati commentatori e grandi estimatori di Jannik Sinner che sta superando loro e tutti i suoi predecessori, scrivendo pagine storiche per il tennis azzurro che non dimentica comunque gli eroi del passato. Tra i più amati proprio il romano Panatta e il toscano Bertolucci, i cui divertenti botta e risposta fanno impazzire tifosi ed appassionati. Stavolta è toccato ad Adriano lanciare una frecciata: "Caro Paolo, a me hanno dedicato un aereo, a te il carrello che mi sta vicino" ha scritto su 'X' postando una foto del velivolo col suo nome affiancato appunto da carrello. Un siparietto che ha scatenato i commenti dei follower: "Siete uno spasso" scrive qualcuno, "Sembrate i vecchietti del Muppet Shop!!!" o "Mitici" aggiungono altri. Mentre c'è chi profetizza: "Se continua così a Sinner dedicheranno un aeroporto".