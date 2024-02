Wta Dubai, Paolini centra la finale: "Momento migliore della carriera"

DUBAI (Emirati Arabi Uniti) - Jasmine Paolini non si ferma più. Dopo l'ottima prova ai quarti, la tennista azzurra centra la finale al torneo Wta 1000 di Dubai dopo aver messo sotto la romena Cirstea in due set con il punteggio di 6-2 7-6. Domani affronterà per il titolo la vincente dell'altra semifinale tra Swiatek e Kalinskaya. Da lunedì Paolini per la prima volta entrerà nella top 20 del ranking mondiale, per la precisione sarà la numero 16. Per Paolini è la prima finale in un torneo 1000, la quarta italiana a riuscirci in assoluto.