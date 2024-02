Sorpresa Djokovic: vola insieme a Nadal verso gli Stati Uniti

Novak Djokovic e Rafa Nadal insieme sullo stesso aereo. Il numero uno del mondo e il campione spagnolo, si sono ritrovati compagni di viaggio sul volo che li ha portati verso gli Stati Uniti. Entrambi prenderanno parte al torneo di Indian Wells, primo Atp 1000 della stagione in programma dal 6 al 17 marzo.

Djokovic con Nadal: "Ottima compagnia"

"Ottima compagnia, nel viaggio verso gli Stati Uniti", ha twittato Djokovic, che è partito da Marbella, in Spagna, dove ha completato gli allenamenti. Per una curiosa coincidenza, entrambi i tennisti hanno scelto lo stesso aereo per raggiungere gli Stati Uniti.