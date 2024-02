Sinner pensa ai Giochi Olimpici: “A Parigi per una medaglia”

ROMA - Jannik Sinner guarda avanti. Il tennista altoatesino dopo aver conquistato la terza piazza del ranking mondiale punta all prossime Olimpiadi di Parigi. "Già pensare di farne parte è bello - sottolinea l’azzurro a Sport Mediaset - andrò a Parigi per provare a prendermi una medaglia. Al di là del torneo olimpico, hai la possibilità di conoscere i migliori atleti del mondo, prendere da loro quante più informazioni possibili per arricchirsi ulteriormente".