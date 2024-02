Sinner secondo in classifica Atp già a Indian Wells? Ipotesi possibili sul sorpasso a Alcaraz

Sinner, c’è Alcaraz nel mirino

Il tennista altoatesino potrebbe superare il rivale spagnolo già nel prossimo torneo di Indian Wells che andrà in scena dal 6 al 17 marzo 2024. La distanza in classifica tra i due tennisti è di appena 535 punti: ma in California Carlos Alcaraz dovrà difendere i 1000 punti ottenuti lo scorso anno grazie alla vittoria, mentre Jannik Sinner dovrà “proteggere” i 360 punti ottenuti nella scorsa edizione con l’ingresso alle semifinali. Lo spagnolo potrebbe mantenere la seconda posizione vincendo nuovamente il torneo. Ma qualora Sinner riuscisse a imporsi - oppure riuscisse a ottenere lo stesso risultato di Alcaraz - a quel punto effettuerebbe il sorpasso nel ranking Atp nei confronti del rivale.