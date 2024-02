Arnaldi e Cobolli show ad Acapulco: eliminati Fritz e Auger-Aliassime

ACAPULCO (MESSICO) - Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli iniziano bene il torneo in Messico. Entrambi promossi al secondo turno dell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 sul duro (Solflex, montepremi $2.377.565) all'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico. Il ligure, numero 42 del mondo, si è imposto sullo statunitense Taylor Fritz, quarta testa di serie e numero 10 nel ranking, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Prossimo avversario un altro tennista Usa, Ben Shelton (17 Atp), che ha battuto il britannico Daniel Evans 2-6, 7-5, 7-6 (5). Cobolli, numero 69 del mondo, ha eliminato il canadese Felix Auger-Aliassime (30) in tre set: 2-6, 6-3, 6-2. Il romano al secondo turno affronterà il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del mondo e quinta testa di serie, e il russo Roman Safiullin, numero 39.