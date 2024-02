Arnaldi batte Fritz 6-4, 4-6, 6-3: guarda gli highlights del primo turno di Acapulco VIDEO

ACAPULCO (MESSICO) - Debutto con vittoria per Matteo Arnaldi nell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 sul duro ( Solflex, montepremi $2.377.565) dell'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico. Il ligure, numero 42 del ranking mondiale, ha superato in tre lo statunitense Taylor Fritz, quarta testa di serie e 10° giocatore del mondo, con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Prossimo avversario dell'azzurro classe 2001 un altro tennista americano, Ben Shelton (17 Atp), che ha battuto il britannico Daniel Evans 2-6, 7-5, 7-6 (5). Rivivi le giocate più emozionanti del match.