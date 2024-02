Crisi Musetti, la frase urlata all'allenatore in tribuna dopo l'ennesimo ko

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Ennesima delusione per Lorenzo Musetti , che al 'Duty Free Tennis Championships' (ATP 500 - montepremi 2.941.785 dollari) in corso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha collezionato la terza eliminazione di fila al primo turno dopo quelle di Rotterdam e Doha, avvenute rispettivamente per mano dell'olandese Griekspoor e del cinese Zhang.

Musetti, la frase urlata al suo coach a Dubai

Una crisi senza fine per il 21enne toscano, ora n.26 del ranking, battuto stavolta in due set dal francese Arthur Cazaux col punteggio di 6-4 7-6(2) dopo due ore di gioco. Una partita in cui Musetti è parso ancora una volta lontano parente del tenista ammirato lo scorso anno, vittima di un'involuzione di cui lui stesso è consapevole come dimostra la frase urlata a un certo punto verso la tribuna dove era presente il suo coach: "Non prendo mai un rischio, mai un rischio". Parole che fotografano l'attuale condizione mentale di un Musetti, chiamato dunque insieme al suo team a lavorare soprattutto sulla testa per tornare a brillare come nei mesi scorsi.