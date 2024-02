Sinner e il "caso" Paolini: a chi conviene criticare Jannik?

Sinner è un alieno autoctono. Un creativo razionale. Un esempio vivente che alcune volte i poli opposti non solo si attraggono, ma si mischiano in una sola persona. La sua straordinaria normalità è così fuori dal tempo, da questo tempo, che è qualcosa che colpisce più forte del suo dritto.

Oggi per diventare personaggio, modello da seguire, spesso bisogna attuare una sola strategia sopra a tutte: urlare . Lui non urla neanche in campo (a parte rarissime eccezioni) ma sta urlando all’Italia un modo di essere campione e “influencer” diverso.

Alla ricerca dell'errore

Sarà per questo che alcuni stanno andando a cercare un pelo nell’uovo, un ago in un pagliaio. Qualche errore del perfetto Sinner. Ed ecco qua che anche il silenzio diventa una colpa. Il silenzio dei complimenti social, in questo caso: quelli alla collega Jasmine Paolini. Abbiamo già spiegato qui perché è un caso non caso. Ma a chi giova sollevare questa polvere invisibile? Forse a chi vede nella normalità la mediocrità. A chi non si rassegna al fatto che uno che non urla, non va fuori dalle righe, possa essere così speciale in quello che fa. Forse è la paura della normalità, perché se lui è normale, noi cosa siamo? Magari sfugge una cosa: il suo atteggiamento è "normale", ma il suo tipo di talento è affare per pochissimi.

Non c’è una risposta certa. Quello che è certo è che Jannik è il prototipo del bravo ragazzo eppure ci si affanna sempre a cercare un suo difetto. Prima la convocazione in Coppa Davis, poi Sanremo (addirittura si è permesso di rifiutare un invito per… allenarsi!), ora questi mancati complimenti. Un bisogno impellente di intaccare la solidità delle sue azioni, mentre quella del suo tennis è a prova di finale. Per fortuna lui ha dimostrato di ascoltare tutti e di fregarsene altamente. E continua a vincere. Anzi, vince pure più di prima.