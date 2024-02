Sinner, allenamento con Berrettini: cos'ha fatto prima di Indian Wells

MONTECARLO (Monaco) - Non sarà social, ma nelle occasioni speciali Jannik Sinner pubblica le storie più importanti che lo riguardano. E così, nel pomeriggio di oggi ha ripostato un messaggio del suo collega Matteo Berrettini . I due tennisti azzurri hanno condiviso l’allenamento odierno a Montecarlo , e alla fine si sono fatti scattare una foto. Il tennista romano ha aggiunto un martello come emoticon, a testimoniare l’intensità del lavoro portato avanti nel Principato di Monaco.

Berrettini e Sinner a Montecarlo

Matteo Berrettini si sta riprendendo dopo un periodo delicato dal punto di vista fisico, Jannik Sinner dopo aver vinto l’Open di Australia e il torneo di Rotterdam è pronto per volare in California per il prossimo torneo di Indian Wells. Nonostante gli impegni, il tennista altoatesino è sempre rimasto vicino all’amico romano, soprattutto nel periodo più difficile della sua carriera. “Mi è sempre stato vicino - ha confessato Berrettini pochi giorni fa - è un vero amico”.