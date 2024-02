Sonego-Medvedev ore 16, torneo di Dubai: dove vederla in tv e in streaming

DUBAI - Missione difficile, ma non impossibile per Lorenzo Sonego che affronta Daniil Medvedev agli ottavi del torneo ATP 500 di Dubai. L’azzuro viene dalla vittoria contro Nagal (battuto in 3 set), il russo invece ha battuto Shevchenko e proverà a difendere il titolo vinto lo scorso anno contro Rublev. Due i precedenti con Sonego, entrambi vinti da Daniil.

La partita Sonego-Medvedev: a che ora si gioca

Il match tra Sonego e Medvedev per gli ottavi del torneo Atp 500 di Dubai è in programma non prima delle ore 16 sul campo centrale.

La partita Sonego-Medvedev: dove vederla

Il match sarà trasmesso in diretta sy Sky Sport Uno e in streaming su Now e Sky Go.