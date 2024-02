Musetti in crisi: tutti i dati della striscia negativa iniziata nel 2023

ROMA - Crisi vera per Lorenzo Musetti. Fuori al primo turno all’ATP 500 degli Emirati Arabi a Dubai contro il francese Cazaux per 6-4, 7-6. Il tennista azzurro, classe 2002, non riesce ad uscire da un momento negativo fatto soprattutto di sconfitte. In stagione ha vinto solo 4 partite su 11. Ma è la striscia negativa che impressiona. Non vince due match nello stesso torneo dall’ATP 250 di Chengdu, in Cina, di settembre 2023 (arrivato in semifinale).