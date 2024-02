Cobolli-Tsitsipas ad Acapulco: orario, dove vederla in tv e in streaming

ACAPULCO - Dopo il successo contro Auger-Aliassime , Flavio Cobolli affronterà Stefano Tsitsipas negli ottavi di finale del torneo di Acapulco. Un impegno non facile per l'azzurro che incrocierà il suo destino con il numero undici delle classifiche mondiali.

Cobolli-Tsitsipas: a che ora si gioca

Il match tra Cobolli e Tsitsipas, valido per gli ottavi del torneo Atp 500 di Acapulco è in programma non prima delle due di notte italiana, sul campo centrale.

Cobolli-Tsitsipas, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Flavio Cobolli e Stefano Tsitsipas sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) e in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV.