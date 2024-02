Arnaldi-Shelton ad Acapulco: orario, dove vederla in tv e in streaming

Arnaldi-Shelton, orario della partita

La sfida andrà in scena nella notte italiana tra martedì 28 febbraio e mercoledì 29 febbraio e inizierà all’una di notte (ora italiana). Non ci sono precedenti tra i due giocatori che daranno vita a una sfida inedita.

Arnaldi-Shelton, dove vederla in tv

La sfida tra l’italiano Matteo Arnaldi e lo statunitense Ben Shelton sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Incontro sarà visibile in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV.