Sonego-Medvedev 1-1, diretta Atp 500 Dubai: segui il Live

17:40

Sonego-Medvedev: 1-1

Sonego sbaglia la risposta di dritto sul servizio del russo. Lungo il pallonetto di Sonego. Medvedev piazza il dritto conquistando il terzo punto del game. Medvedev vince il game.

17:37

Sonego-Medvedev: 1-0

Sonego conquista il primo punto grazie al serve & volley. Ace di Sonego. Grande dritto incrociato di Sonego: tre palle game. Errore di misura di Sonego. Servizio vincente al centro: Sonego vince il primo game del terzo set

17:30

Sonego-Medvedev: 3-6

Medvedev conquista il primo punto del game. Il russo infila Sonego con un passante imprendibile. L'azzurro è impreciso nello scambio: tre set point per il russo. Medvedev sbaglia nello scambio. Ancora due set point per Medvedev. E' lunga la risposta di Sonego: si va al terzo set.

17:27

Sonego-Medvedev: 3-5

Medvedev conquista il primo punto dell'ottavo game. Altro errore di misura di Sonego. Tre palle break per il russo. Altro errore di Sonego: Medvedev andrà al servizio per conquistare il secondo set.

17:23

Sonego-Medvedev: 3-4

Medvedev scende a rete e si prende il primo punto del game. Servizio vincente del russo. Medvedev scende ancora a rete, Sonego sbaglia lo scambio. Game a zero per il russo

17:21

Sonego-Medvedev: 3-3

Sonego sfrutta un errore dell'avversario per conquistare il primo puntodel game. Servizio vincente di Sonego sul quale Medvedev sbaglia risposta. Altro errore del russo sulla risposta. Sonego vince il game a zero: tre pari

17:17

Sonego-Medvedev: 2-3

Sonego è costretto a scendere a rete, ma sbaglia misura. Scambio prolungato, il russo si porta a casa il punto. Medvedev infila ancora l'italiano: tre palle per il tre a due. Medvedev chiude il game con uno smash tenendo il proprio servizio

17:14

Sonego-Medvedev: 2-2

Servizio vincente di Sonego che conquista il primo punto del quarto game. Ottimo cross incrociato di Medvedev che infila Sonego. Poi il russo sbaglia la misura con il rovescio. Servizio vincente di Sonego. Altro ace per l'azzurro che si porta sul due a due.

17:10

Sonego-Medvedev: 1-2

Primo punto per il russo. Grande risposta di Sonego che infila Medvedev con il rovescio. Altro errore del russo dopo un back profondo dell'italiano. Medvedev gioca la seconda di servizio, poi scende a rete sorprendendo Sonego. E' lunga la risposta di Sonego. medvedev vince il terzo game del secondo set.

17:07

Sonego-Medvedev: 1-1

Sonego conquista il primo punto con uno slice. Medvedev risponde sul servizio di Sonego, ma perde lo scambio. Altro ace di Sonego: tre palle per l'uno a uno. Medvedev cerca il pallonetto che termina fuori. Sonego vince il secondo game

17:04

Sonego-Medvedev: 0-1

Il russo conquista il primo punto del secondo set. Altro punto con il dritto per Medvedev. Servizio vincente al centro: tre palle per vincere il game. Ottimo scambio a rete, Sonego conquista il primo punto del game. E' lunga la risposta di Sonego, il russo vince il primo game del secondo set.

17:00

Sonego-Medvedev, inizia il secondo set

Sonego ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3

16:58

Sonego-Medvedev: 6-3

Il primo punto è del russo. Medvedev conquista un altro punto e allunga il passo. Tre palle break per Medvedev. Sonego annulla la palla break. Altro ace di Sonego che annulla la seconda palla break. Altro servizio vincente dell'azzurro: parità. Errore in risposta di Medvedev: vantaggio Sonego. Grande giocata di Medvedev che riporta il game in parità. Errore di misura di Sonego: vantaggio Medvedev. Sonego annulla la quarta palla break all'avversario. Sonego conquista un punto fondamentale. L'azzurro tira sulla rete il dritto: parità. Sonego si riporta avanti nel nono game. Al nono set point Sonego chiude la prima partita!

16:49

Sonego-Medvedev: 5-3

Errore di Medvedev in apertura dell'ottavo game. Altro colpo fuori misura del russo. Risposta vincente di Sonego che guadagna tre set point! Un errore di Sonego vanifica il primo set point. Altro errore dell'italiano. Ancora un set point per l'azzurro. Una prima di servizio vincente manda il game ai vantaggi. Quarto set point per Sonego. Sulla seconda palla di servizio il russo riesce a difendersi dopo la risposta di Sonego: parità. Il russo compie un altro errore di rovescio. Quinto set point per Sonego. L'italiano tira sulla rete la risposta. Ancora parità. Punto vincente di Sonego che sta giocando un tennis stellare! Ancora un set point per l'italiano. Un errore di Sonego tiene in corsa Medvedev: sesto set point vanificato. Il russo si porta avanti con un colpo al volo di rovescio. Poi Sonego sbaglia nello scambio. Medvedev vince l'ottavo game.

16:39

Sonego-Medvedev: 5-2

Il russo conquista il primo punto del settimo game. Sonego conquista un gran punto con un dritto in lungolinea. Medvedev sfrutta l'errore di Sonego per riportarsi avanti. L'italiano trova un altro dritto vincente che tocca le righe. Alla fine di uno scambio prolungato finisce in rete il dritto di Sonego: palla break per il russo. Primo ace di Sonego che serve al centro sorprendendo l'avversario. Finisce in rete il rovescio di Medvedev. Un grande dritto incrociato di Sonego regala all'azzurro il settimo game!

16:32

Sonego-Medvedev: 4-2

Doppio fallo di Medvedev. Errore grossolano di Sonego che stecca con il rovescio. Altro errore di Medvedev che sbaglia il rovescio. Ottimo punto di Lorenzo Sonego dopo uno scambio prolungato: doppia palla break per l'italiano. Medvedev annulla la prima palla break dopo uno scambio in velocità. Scappa il dritto di Medvedev, Sonego conquista il secondo break dell'incontro.

16:27

Sonego-Medvedev: 3-2

Il russo vince uno scambio piuttosto lungo portandosi avanti nel quinto game del primo set. Altro errore di Sonego che mette il dritto sulla rete. Sonego serve bene, ma la risposta del russo è molto profonda. Tre palle break per Medvedev. Il russo vince il game e accorcia le distanze. Dopo una partenza fulminea dell'italiano, ora Medvedev ha cambiato passo.

16:24

Sonego-Medvedev: 3-1

Medvedev conquista il primo punto del quarto game. Un affondo del russo sorprende Sonego. Primo doppio fallo della partita per Medvedev. Il russo serve bene, poi gioca il punto in maniera ottimale. Sonego sbaglia risposta, il russo vince il game

16:20

Sonego-Medvedev 3-0

Ottima partenza di Sonego che induce all'errore l'avversario. Servizio vincente dell'italiano che con una battuta a uscire allunga il passo. Ancora un ottimo punto di Sonego che spiazza il russo con un cross di dritto. Medvedev sbaglia la risposta: game a zero per Sonego. Straordinario approccio del tennista italiano che finora non ha concesso nulla all'avversario.

16:18

Sonego-Medvedev: 2-0

Sonego risponde molto bene sul servizio del russo, poi sorprende l'avversario con un'accelerazione improvvisa. Medvedev riporta il game in parità. Errore in risposta di Sonego sulla seconda di servizio dell'avversario. Un errore del russo regala all'italiano il secondo punto del game. Altro errore di Medvedev: palla break per Sonego. Altro errore di Medvedev: break di Sonego

16:14

Sonego-Medvedev: 1-0

Il primo punto è per l'italiano. Sonego trova un servizio vincente e ottiene il secondo punto della partita. Errore gratuito di Medvedev nello scambio: prima palla game per l'italiano. Sonego vince il primo game

16:13

Inizia la partita!

Tutto pronto per l'inizio degli ottavi di finale del torneo 500 Atp di Dubai: Lorenzo Sonego al servizio

16:10

Sonego-Medvedev, inizia il riscaldamento

Sul Centrale di Dubai i due tennisti hanno iniziato il riscaldamento: Lorenzo Sonego servirà per primo

16:00

Lorenzo Sonego nei primi 50 del ranking Atp

L’italiano Lorenzo Sonego occupa la 48ª posizione della classifica mondiale. Il suo best ranking è stato il 21º posto della graduatoria Atp.

15:45

Medvedev, numero 4 del ranking Atp

Il russo Daniil Medvedev è attualmente il numero 4 del ranking Atp. Il tennista moscovita è stato superato recentemente dall’italiano Jannik Sinner dopo l'Open di Australia. A Dubai il tennista russo deve difendere i punti conquistati lo scorso anno: per farlo dovrà vincere nuovamente il torneo in cui è testa di serie numero uno.

15:30

Dubai, Medvedev è il detentore del titolo

Il tennista russo a Dubai difende il titolo vinto lo scorso anno in finale contro il proprio connazionale Andrej Rublev. Nella finale della passata stagione Medvedev si impose in due set con il punteggio di 6-2, 6-2.

15:15

Sonego-Medvedev, il prossimo avversario

Il tabellone dell’Atp 500 di Dubai collega la sfida odierna tra Sonego e Medvedev alla partita degli ottavi di finale: il vincente sfiderà nei quarti di finale il vincitore della sfida tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e il ceco Jakub Mensik.

15:00

Sonego-Medvedev, i precedenti

Sono due i precedenti tra l’italiano Lorenzo Sonego e il russo Daniil Medvedev: in entrambe le occasioni si è imposto il tennista moscovita. La prima sfida andò in scena ad Adelaide - sul cemento - dove l'azzurro fu costretto al ritiro all'inizio del 2° set sul punteggio di 7-6, 2-1 per il russo. Nella seconda sfida a Montecarlo (aprile 2023) Medvedev si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Dubai, Emirati Arabi