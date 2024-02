Clamoroso, l'Arabia Saudita si prende l'Atp di tennis: cosa succede ora

"ATP e il fondo per gli investimenti pubblici dell' Arabia Saudita (FIP) hanno svelato oggi una nuova partnership strategica pluriennale, che segna un significativo impegno condiviso a migliorare il tennis mondiale per i giocatori, i tifisoi, gli organizzatori di tornei e tutte le parti interessate a questo sport". Questo l'annuncio ufficiale della partnership tra Atp e Fip , che hanno svelato un nuovo accordo.

Atp-Fip, partnership pluriennale

La nuova Atp è stata annunciata con un comunicato congiunto da parte del circuito maschile di tennis e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, tra i più grandi del mondo con il suo patrimonio. Nei comunicati si parla di partnership pluriennale, senza specificare date o cifre. "La nostra partnership strategica segna un momento importante per il tennis - le parole di Massimo Calvelli, ceo di ATP -. È un impegno condiviso per promuovere il futuro di questo sport. Con la dedizione di PIF alla prossima generazione, promuovendo l’innovazione e creando opportunità per tutti, il il palcoscenico è pronto per un nuovo periodo di progresso e trasformazione".

Accordo Atp-Fip: ecco cosa cambia

Il fondo PIF, dunque, sponsorizzerà gli eventi dell'Atp Tour, tra cui Indian Wells, Miami, Madrid, Pechino e le Next Gen Atp Finals, ospitate a Gedda fino al 2027. Non solo: il ranking Atp prenderà ufficialmente il nuovo nome di PIF ATP Rankings, con un nuovo premio per il tennista che chiuderà in testa alla classifica chiamato "Year-End No. 1, presented by PIF".