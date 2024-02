Berrettini, svelata la data e il torneo del rientro: quando e dove giocherà

ROMA - Il calvario sembra essere terminato. Matteo Berrettini vederla luce in fondo al tunnel e presto sarà nuovamente protagonista. Pochi giorni fa ha postato sul suo profilo social una foto al termine di un allenamento svolto con Jannik Sinner, una prova convincente che ha restituito il sorriso al tennista romano. Berrettini è pronto a rientrare , e c’è già una data certa per il suo ritorno in campo.

Berrettini torna in campo a Phoenix

Gli organizzatori del torneo Atp di Phoenix hanno ufficializzato l'invito per il tennista azzurro che tornerà a giocare un torneo dopo quasi sei mesi di stop. Matteo Berrettini prenderà parte al Challenger 175 di Phoenix, in programma dal 12 al 17 marzo 2024. Fra meno di due settimane il tennista romano sarà nuovamente in campo, e successivamente dovrebbe prendere parte anche al torneo di Miami. Matteo Berrettini è attualmente al 125º posto del ranking Atp. La sua ultima partita risale al 31 agosto 2023, quando fu costretto al ritiro per un infortunio alla caviglia contro Rinderknech agli US Open.