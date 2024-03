Acapulco, Rune in semifinale: affronterà Ruud

ACAPULCO (MESSICO) - Holger Rune contro Casper Ruud, nella prima semifinale dell'Abierto Mexicano Telcel, Atp 500 in programma all'Arena GNP Seguros di Acapulco, in Messico. Il tennista danese ha sconfitto Dominik Koepfer al termine di una gara molto equilibrata e chiusa con due tie break: 7-6(2) 7-6(0). Ruud invece ha battuto in rimonta Ben Shelton 6-7(7) 6-4 6-4.