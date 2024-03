Rublev furioso a Dubai vince il ricorso: cosa succede adesso

Furia Rublev a Dubai: cosa è successo

Il motivo della sanzione nei confronti di Rublev era la sua squalifica durante il terzo set della semifinale, arrivata per l'atteggiamento aggressivo del russo contro il giudice di linea. Dopo una decisione ritenuta sbagliata, Rublev ha attaccato il giudice con urla e insulti, arrivando fino alla decisione di squalificarlo. L'Atp era intervenuta con una sanzione per le frasi ingiuriose, ma ora il russo ha vinto il ricorso.

Rublev vince il ricorso: cosa succede ora

L'Atp aveva punito Rublev togliendogli il premio in denaro per aver raggiunto la semifinale e soprattutto i punti conquistati per il ranking. Vincendo il ricorso, il russo ottiene di nuovo il suo premio e i 200 punti conquistati sul campo, che lo riportano nella top5 della classifica. Rimane, però, la multa da 33.500 euro per comportamento antisportivo. Questo il comunicato ufficiale: "La commissione ha concluso che, oltre alla rinuncia per forfait, le sanzioni consuete associate a un’inadempienza - vale a dire la perdita di punti in classifica e del premio in denaro per l’intera competizione - sarebbero state in questo caso sproporzionate. In quanto tale, Rublev conserverà i punti della semifinale e il premio in denaro per il torneo".