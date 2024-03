Panatta duro: “Io non sono mai stato a favore degli arbitri. E su Juric...”

"Juric? Lui minaccia, io agisco". Adriano Panatta ironizza sul battibecco tra il tecnico del Torino e quello della Fiorentina Vincenzo Italiano al termine della sfida tra i granata e i viola. L'ex tennista azzurro, ai microfoni di Rai News, dichiara: "Non è un bell'esempio, ma la nostra società sta passando un momento di oscurantismo. Se pensate che ci sono genitori che picchiano i professori per un brutto voto ai figli". Panatta commenta poi la squalifica di Rublev a Dubai: "Pare abbia dato dello str**** al giudice di linea che non aveva capito. Un altro giudice di origine russa, ha fatto la spia. Nessuno gli aveva chiesto nulla, quindi ha fatto proprio la spia: è la prima volta che accade una cosa simile. Io non sono mai stato a favore degli arbitri". Su Horner: "Ma perché parla il padre di Verstappen? Che c'entra? Non mi pare che il figlio sia così turbato: i parenti non dovrebbero entrare nelle vicende sportive perché dicono sempre delle stupidaggini. In assoluto bisogna darsi una calmata, non vedo tanto buonsenso".