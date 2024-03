De Minaur si commuove: il pazzesco gesto d’amore per la compagna Boulter

Un fine settimana davvero speciale per la coppia formata da Alex de Minaur e Katie Boulter , che hanno vinto rispettivamente l'Atp 500 di Acapulco e il Wta 500 di San Diego. Un doppio trionfo in campo che è stato reso migliore dal profondo legame tra i due , con un gesto del tennista australiano che è stato sottolineato e apprezzato dalla Boulter.

De Minaur, vittoria e subito in viaggio verso la fidanzata

Durante la premiazione, Katie Boulter ha voluto ringraziare specialmente il suo fidanzato De Minaur per essere presente. Il tennista australiano, infatti, dopo aver vinto il suo torneo è partito in fretta e furia dal Messico in direzione San Diego per seguire la finale della fidanzata. "Non parteciperò alla festa in programma qui ad Acapulco - le parole di De Minaur durante la sua premiazione -. Perché tra poche ore devo prendere un volo per San Diego dove domani la mia fidanzata giocherà la finale".

Boulter, le parole per il gesto di De Minaur

Dopo un trofeo conquistato e un viaggio lungo undici ore, De Minaur è arrivato a San Diego per dare supporto alla sua fidanzata, che è poi riuscita a superare l'ucraina Kostyuk conquistando anche lei un trofeo. "Voglio fare un ringraziamento speciale al mio ragazzo - le parole di Boulter durante la premiazione -. E voglio metterlo davvero in imbarazzo. Ha finito ieri sera a mezzanotte, ha preso un taxi alle 4:15 e ha preso un volo alle 6 per essere qui oggi. Ha fatto duemila chilometri. Lo apprezzo molto".