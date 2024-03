Indian Wells, il mistero delle palline: "Così non va bene"

ROMA - A Indian Wells c’è il mistero delle palline da gioco. È l’ex numero uno al mondo, Andy Roddick, a sollevare la polemica in attesa dei match più importanti del torneo americano. Ai microfoni del suo podcast, Andy ha spiegato: “Nelle ultime ore ho ricevuto due messaggi da due dei migliori allenatori del mondo che dicevano quanto sono pessime le palle a Indian Wells. Apparentemente questo è avvenuto dopo una manciata di minuti di riscaldamento. Come è possibile che questo problema non sia stato risolto nel tempo?". Ma cosa succede alle palline? In pratica sembrano pronte a perdere la “peluria” gialla. Roddick ha continuato: “Gli allenatori che hanno allenato i migliori giocatori per tre decenni pensano che quest'anno sia particolarmente negativo".