Nadal si ritira da Indian Wells: il post sui social spaventa i fan. Bertolucci: "Scenario inquietante"

Si ferma, di nuovo. E il mondo del tennis torna a tremare. Rafael Nadal non ci sarà a Indian Wells . Alla vigilia del primo turno che lo avrebbe visto impegnato contro Milos Raonic il fuoriclasse spagnolo ha alzato bandiera bianca e si è ritirato. Gli serve ancora del tempo per risolvere i suoi guai fisici. Non si capisce bene se il problema sia del corpo o della mente. Forse una dose eccessiva di ansia per il ritorno ad un torneo 1000. Rafa ha bisogno di ulteriore tempo per tornare a sfidare i top. Solo che adesso ombre inquietanti si addensano sul suo futuro professionale. E se fosse l'antipasto di un ritiro ormai imminente?

Il messaggio di Nadal sui social ai tifosi

Nadal intanto scrive sui social e lo fa per ringraziare tutti i suoi fan che con trepidazione aspettavano il suo ritorno in campo: "È con grande tristezza che devo ritirarmi da questo fantastico torneo di Indian Wells. Tutti sanno quanto amo questo posto e quanto amo giocare qui. Questo è anche uno dei motivi per cui sono venuto molto presto nel deserto per allenarmi e cercare di prepararmi. Tuttavia, dopo aver lavorato duramente e dopo aver fatto un test il fine settimana scorso non mi sento pronto a giocare al mio massimo livello in un torneo così importante. Non si tratta di una decisione facile, ma non posso mentire a me stesso e a migliaia di fans. Mi mancherete molto e sono sicuro che il torneo sarà comunque un grande successo". Il tennista spagnolo, tra l'altro, dovrà rinunciare ad inseguire il trionfo nel torneo che metteva in palio un montepremi da urlo.