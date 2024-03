Arnaldi-Alcaraz a Indian Wells: orario, quando e dove vederla in tv

Arnaldi, buona la prima. Dopo aver sconfitto al primo turno del Masters 1000 ad Indian Wells Luca Van Assche 7-6(6), 7-6(3), il tennista italiano affronterà Carlos Alcaraz al secondo turno. Il numero 40 al mondo, cercherà di fermare il numero due. Un’impresa che, se dovesse riuscire, scavalcherebbe le porte a Sinner per il sorpasso nel ranking Atp. Arnaldi ha affrontato Alcaraz una sola volta, agli ottavi di finale degli Us Open nel 2023: ha vinto lo spagnolo in tre set, ma un po’ ha dovuto faticare.

Arnaldi-Alcaraz, orario e giorno della sfida

Il 23enne ha giocato una grande partita con Van Assche, riuscendo a vincere entrambi i set al tie-break. Ora la sfida però è molto più ardua. La partita è in programma domani (venerdì 8 marzo), con orario e campo ancora da definire. È possibile che per via del fuso orario vada a finire alle prime ore del 9 marzo in Italia.