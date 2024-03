Sinner gioca a palla con il figlio di Nadal: le immagini virali da Indian Wells

Jannik Sinner è pronto all’esordio a Indian Wells… in doppio. Il campione azzurro, che inizierà il proprio cammino in singolare (da testa di serie numero 3) direttamente al secondo turno, scenderà in campo quest’oggi insieme al fido Lorenzo Sonego in una sfida che promette spettacolo. La coppia italiana affronta Andrey Rublev e Karen Khachanov, in un match tra quattro fortissimi singolaristi. Sinner e Sonego, dopo le grandi (e vincenti) sfide in Coppa Davis, cercheranno di sfruttare l’occasione per rendere ancora più affiatato il possibile doppio a cinque cerchi. In tabellone presenti anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli, recenti finalisti agli Australian Open, alla ricerca di punti preziosi per la qualificazione a Parigi 2024 e alle ATP Finals. Al primo turno sfida al duo polacco-monegasco Zielinski-Nys. Ieri intanto Camila Giorgi ieri ha battuto la britannica Boulter con un secco 6-3 6-2.