Indian Wells, Sinner è pronto: Jannik e gli altri italiani in campo oggi

ROMA - Jannik Sinner pronto all’esordio a Indian Wells. L’azzurro, super favorito dopo le vittorie agli Australian Open e Rotterdam, giocherà la sua prima partita in California contro l’australiano Kokkinakis. Il match è in programma oggi sul campo centrale alle ore 20 (ore 11 orario locale). E l’Italia sarà ancora protagonista con Matteo Arnaldi che dovrà vedersela contro Carlos Alcaraz (non prima delle 22 italiane). Attesa pure per Flavio Cobolli contro Carballes Baena (in campo non prima delle 22:20).