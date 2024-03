Sinner: ecco la novità per diventare numero due

Sinner, precedenti favorevoli contro Kokkinakis

Quest’oggi le danze nel deserto californiano si apriranno contro Thanasi Kokkinakis ex promessa mondiale che, dopo tanti infortuni e un periodo di depressione, nelle ultime due stagioni ha finalmente trovato un po’ di pace e continuità. Questa settimana numero 99 del mondo, a novembre dello scorso anno il best ranking di 65 ATP, il ventisettenne di Adelaide ha già incrociato il n.1 d'Italia in tre occasioni, uscendone sempre sconfitto. Le sfide sono tutte recenti: nel 2023 Jannik si è imposto sulla terra di Roma (6-1 6-4) e sul cemento di Adelaide (7-6 6-4), mentre nel 2022 a Cincinnati era stata battaglia alla pari vinta sul filo di lana dopo 3 ore e 13 minuti (6-7 6-4 7-6). Nell’uscita d’esordio contro Marcos Giron, l’australiano ha vinto 6-3 7-5, una delle migliori prestazioni di un inizio stagione sottotono. Sul veloce Kokkinakis è sempre riuscito a giocarsela contro il campione altoatesino, sfruttando soprattutto le percentuali di un servizio per lui imprescindibile nei match di cartello. La superficie non rapidissima di Indian Wells giocherà a favore di Jannik, forte di una delle migliori risposte del circuito. Intavolando lunghi scambi da fondo, Sinner potrebbe spianarsi la strada, forte dei ricordi di un match dominato al Foro Italico nonostante le condizioni precarie.

Sinner: "Gli avversari mi conoscono meglio"

«Noi per fortuna riusciamo a lavorare su molti aspetti anche durante il torneo, questa può essere una chiave per il futuro - ha raccontato Jannik, confermando un approccio al tennis intrapreso già negli anni passati con Riccardo Piatti -. Ho provato nuove variazioni, sono consapevole che adesso gli avversari mi conoscono meglio». La parola in cima al vocabolario di Sinner resta “lavoro”, riconosciuto come un’ossessione necessaria, in barba alle vittorie in Coppa Davis e all’Australian Open. «Mi sento in pace con me stesso solo quando do il meglio di me in allenamento e in palestra, se non lavoro sto male. Questa è la mia ossessione. I successi? Ogni tanto mi rendo conto di aver fatto qualcosa di grande e, nonostante non frequenti molto i social e non sia praticamente mai in Italia, continuo a sentire un affetto incredibile». Grande appassionato della propria disciplina, sappiamo che Jannik segue spesso le partite dei colleghi e se gli incastri d’orario dovessero permetterlo non è irrealistico pensare che darà un’occhiata alla sfida tra Alcaraz e Arnaldi, magari tifando un po’ più del solito per l’amico e compagno di Davis.